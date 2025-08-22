САЩ затяга проверките на всичките валидни американски визи

Американският държавен департамент обяви, че затяга проверките на всичките над 55 милиона валидни американски визи, притежавани от чужденци.

Франс прес отбелязва, че това става на фона на засилването на репресивната имиграционна политика от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп.

"Проверките, които се извършват непрекъснато, касаят всички над 55 милиона чуждестранни граждани, които понастоящем притежават валидна американска виза", каза вчера служител на Държавния департамент, пожелал анонимност. Той напомни, че Държавният департамент може да отмени визи "винаги, когато има доказателства, че те евентуално не отговарят на условията" - от превишаване на разрешения престой през престъпна дейност или нарушения на закона, включително шофиране в нетрезво състояние, или заплахи за обществената безопасност, до всяка "форма на терористична дейност или подкрепа за терористична организация".

В понеделник Държавният департамент на САЩ съобщи, че е отменил визите на повече от 6000 чуждестранни студенти, на около 4000 от които - за закононарушения.

Съединените щати обявиха за невалидни "над два пъти повече визи, включително близо четири пъти повече студентски, отколкото през същия период миналата година", когато на власт бе президентът демократ Джо Байдън, подчерта цитираният служител на американското външнополитическо ведомство.

След завръщането си в Белия дом през януари републиканецът Тръмп направи борбата с нелегалната имиграция свой основен приоритет, посочва АФП. Той говори за "инвазия" в Съединените щати на "престъпници от чужбина" и съобщава редовно за депортирания на имигранти. Неговата програма обаче е бавена и спъвана от множество съдебни решения, от каквито Тръмп неведнъж изрази възмущение.

Предимствата, свързани с имиграцията, включително правото да се живее и работи в Съединените щати, "остават привилегия, а не право", повтаря често държавният секретар Марко Рубио.

Вчера Рубио обяви, че САЩ незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони. "Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира той решението в публикация в Х.

