Уиткоф с ключова новина за Украйна. Среща Путин-Зеленски?

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф изрази надежда, че нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в рамките на следващите три седмици, което впоследствие ще доведе до среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, предават руски медии.

"Джаред (Джаред Къшнър) и аз се надяваме, че сме представили някои предложения на двете страни, които ще доведат до среща в рамките на следващите три седмици и може би дори до среща на върха между Зеленски и президента Путин. В един момент това може дори да се превърне в тристранна среща с президента (на САЩ), ще видим. Не мисля, че той ще иска да участва в среща, освен ако не разбере, че може да сложи край на това и да постигне възможно най-добрия резултат“, заяви той в интервю за Fox News.

Специалният пратеник на САЩ също изрази надежда, че ''през следващите седмици ще се появят добри новини'' относно края на войната в Украйна.

