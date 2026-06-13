Уиткоф с ключова новина за Украйна. Среща Путин-Зеленски?
Специалният пратеник изрази надежда, че ''през следващите седмици ще се появят добри новини''
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Специалният пратеник изрази надежда, че ''през следващите седмици ще се появят добри новини''
Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт, заяви вицепрезидентът