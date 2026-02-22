САЩ струпва мощни военни сили на ново място в Средиземно море

Засилва се американското военно присъствие на остров Крит на фона на растящото напрежение между САЩ и Иран. На военновъздушната база Суда са съсредоточени десетки изтребители Ф-35, както и летяща цистерна за обслужване на бойната авиация. Очаква се и пристигането на изтребители от британските въоръжени сили.

Активността предизвика вълна от коментари в гръцките медии, които свързват разполагането на техниката с напрегнатата ситуация в Близкия изток. Депутати от опозицията предупредиха за риск от по-широк конфликт и сериозни политически последици за страната, ако кризата се задълбочи.

Допълнително напрежение внесоха публикации в гръцки издания, цитиращи изявление на иранското външно министерство, според което флотите и военновъздушните сили на всички европейски страни са класифицирани като „терористични организации“.

Според военни експерти в Гърция при евентуална ескалация базата в Суда може да се превърне в потенциална цел за Иран. Като възможно застрашена се посочва и авиобазата в Каламата, където се провеждат международни учения.

Към този момент няма официални изявления от Техеран за конкретни действия срещу територии на европейски държави. Гръцки военни анализатори подчертават, че острият тон трябва да се разглежда по-скоро като форма на дипломатически натиск, отколкото като непосредствена военна заплаха.

