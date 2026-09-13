Съюзнически сили минават през България, наши военни заминават на учения
Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната
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Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната
Войските на САЩ се изнасят незабавно
Гръцки депутати алармират за възможни политически и военни последици при конфликт със Иран
Външните министри заявиха, че са загрижени от голямото натрупване на руски военни сили по границите на Украйна
Русия предупреди, че след разполагането на войски в Прибалтика, НАТО не трябва да засилва групировката в Черно море, съобщава в. „Комерсант", цитиран...
Министърът на отбраната Николай Ненчев заяви, че не се предвижда български военни да участват в т. нар. предно разполагане на сили на НАТО в Балтийски...
Лейтенанти вече ще могат да заемат длъжности за капитани. Това става възможно след решение на кабинета за промени в Класификатора на длъжностите на во...
Две нови дивизии ще бъдат създадени в Западния военен окръг на Русия и още една - в Южния, разкри руският министър на отбраната Сергей Шойгу, цитиран...
Русия е готова от утре да прилага военна сила против въоръжени формирования, нарушаващи примирието за прекратяване на огъня в Сирия. Началникът на Цен...
"Ако се наложи, буквално за часове Русия може да прати в Сирия контингент, който по размер да пасва на развиващата се там ситуация и да използва целия...
В понеделник вечерта руският президент Владимир Путин изненадващо нареди на министъра на отбраната Сергей Шойгу да започне още от вторник изтеглянето...
Русия доставя военна техника на Сирия в пълно съответствие с международното право. Това заяви говорителката на министерството на външните работи Мария...
Външните министри на НАТО се договориха да оставят в Афганистан гражданска мисия с военен елемент, след като приключи сегашната операция по обучение н...
Ще продължим да отстояваме връщането на отменените социални права. Ще работим да се разшири кръгът от мерки, за да се гарантира достоен живот както на...
В рамките на 2015 година американските военни, които ползват съвместните бази на територията на България, ще ремонтират пет детски градини у нас. Дейн...
София. Над 8 000 български военни се върнаха невредими от най-дългата операция на НАТО - тази в Афганистан. За разлика от мисията в Ирак, в тази конфл...
Вашингтон. Командващия на американската армия в Европа генерал-лейтенант Бен Ходжис заяви в интервю за агенция Ройтерс, че САЩ планира до края на след...
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН за последен път удължи мандата на силите на НАТО в Афганистан преди предаването на контрола над сигурността на аф...
Токио. Япония трябва да укрепи военноморските си сили и да въведе разузнавателните безпилотни самолети, се казва в доклад за отбраната, който взема пр...