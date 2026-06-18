Ще защити ли Америка Европа? Рюте даде ясен отговор

Съкращаването на числеността на американските войски в Европа ще започне незабавно. Това съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от ТАСС.

Той изрази надежда, че в случай на война САЩ ще направят "максимума" за защитата на ЕС.

"Трябва ясно да се разбере, че конфигурацията на силите на НАТО е инструмент за планиране. Това, което заявиха САЩ, а в НАТО знаеха, че ще се случи, тъй като САЩ трябва да действат на много на военни действия и не трябва да разпиляват ресурсите си, и това беше обявено по-рано - е, че те малко ще съкратят участието си в конфигурацията на силите на НАТО в Европа", уточни Рюте пред журналисти преди срещата на министрите на отбраната на Алианса.

Генералният секретар на НАТО напомни въпроса, който беше зададен вчера в рамките на срещата на върха на Г-7 във Франция - дали това ще се случи незабавно, като потвърди, че ще стане точно така.

Рюте отбеляза, че "в реалността, ако започне война и бъде задействан Член 5", тогава "всички страни от НАТО, включително САЩ, ще направят максимално възможното, за да бъдат сигурни, че НАТО ще може да води война".

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