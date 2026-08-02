Кървава стрелба в ресторант хвърли американски град в ужас

Трима души бяха убити, а седем ранени при стрелба в ресторант за бързо хранене в град Туин Фолс, щата Айдахо. Част от пострадалите са в критично състояние, а предполагаемият нападател е намерен мъртъв близо до заведението. Властите все още изясняват дали стрелецът е включен в обявения брой на жертвите и какъв е мотивът му. Полицията увери, че вече няма непосредствена заплаха за местните жители.

Нападението е извършено в ресторант от веригата „Ин-ен-Аут Бъргър“, открит едва на 24 юли в оживена търговска зона. По време на стрелбата в района е имало стотици хора, а полицията е затворила улици и е разпоредила евакуация на близките обекти.

„Сцената беше изключително хаотична“, заяви началникът на полицията в Туин Фолс Матю Хикс. По думите му разследващите все още установяват самоличността на нападателя и се опитват да разберат дали той е избрал конкретни жертви.

Говорителят на града Джош Палмър първоначално съобщи за трима убити и двама ранени, но по-късно броят на пострадалите беше увеличен на седем. Имената и възрастта на жертвите не се разкриват, докато близките им не бъдат уведомени.

Очевидец разказа, че е видял човек с пушка тип АР да излиза от зоната за обслужване на автомобили. Друг мъж, въоръжен с пистолет, открил огън срещу него, но полицията все още изяснява точната му роля в случилото се.

Свидетелят видял и служител на ресторанта да извлича простреляна своя колежка към безопасно място. Тя имала рана в гърдите и останала там до пристигането на парамедиците.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи и излъчени от американски медии, показват въоръжен млад мъж пред ресторанта и повече от дузина посетители, които бягат панически от сградата. Разследващите разпитват свидетели и призовават всеки, който разполага със записи или информация, да се свърже с полицията.

Туин Фолс е град със около 56 000 жители в южната част на Айдахо, разположен на около 205 километра югоизточно от столицата на щата Бойси.