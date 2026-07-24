Игра на нерви: Ще заобиколят ли третата световна война?

Глобалното напрежение достигна критична точка, след като американският президент Доналд Тръмп отправи остро и директно предупреждение към Китай и Русия незабавно да преустановят всякакви намеси в разрастващата се война в Иран. В изявление, публикувано в неговата социална мрежа Трут Соушъл, държавният глава на САЩ подчерта, че евентуално въвличане на двете суперсили в конфликта „би било много лошо за тях“ и категорично няма да бъде в техен интерес. Прямата заплаха идва в момент, в който конфликтът между Вашингтон и Техеран навлиза в своята най-опасна фаза, заплашвайки да прерасне в глобален сблъсък.

Тайните обещания на Си и Путин

Въпреки ескалиращата реторика, Тръмп разкри детайли от личните си разговори с лидерите на Китай и Русия, опитвайки се да задържи дипломатическия контрол. Той сподели, че по време на неотдавнашната им среща в Пекин китайският президент Си Цзинпин лично го е уверил, че при никакви обстоятелства няма да продава или предоставя оръжия на Ислямската република, като това обещание изрично обвързва и частните китайски компании. Американският президент допълни, че подобен ангажимент е поел и руският му колега Владимир Путин. Към момента Вашингтон официално поддържа позицията, че Москва и Пекин не участват директно в сблъсъците, но разузнавателните служби остават в най-висока степен на тревога.

Хроника на една предизвестена ескалация

Настоящата война между САЩ и Иран избухна с пълна сила през февруари, когато съвместни американски и израелски въздушни удари елиминираха висши ирански държавни фигури, включително и Върховния лидер на страната. Оттогава регионът е арена на непрестанни боеве, като конфликтът бързо се пренесе и по ключовите морски търговски пътища. Ситуацията се усложни драматично след серия от ирански удари с дронове по обекти на ЦРУ в Персийския залив, както и по военни бази на САЩ в Бахрейн и Йордания. Тези атаки принудиха американското разузнаване да започне спешни проверки дали Русия не подпомага тайно Техеран с критична информация и модерни технологии за безпилотни летателни апарати.

Икономическият съпътстващ трус

Докато Белият дом засилва натиска на бойното поле, Вашингтон задейства и тежката финансова артилерия. Вече са наложени мащабни санкции срещу десетки физически лица и компании от Русия и Китай, уловени в опити да помагат на Техеран да заобикаля ембаргото и да купува оръжия. Тръмп обяви, че Иран ще бъде държан изцяло финансово отговорен за всички щети, нанесени на търговските кораби и товари в Ормузкия проток, като САЩ планират да използват замразените ирански активи за покриване на загубите. Междувременно, в опит да се овладее паниката на пазарите и да се защитят стратегическите интереси, Европейският съюз се съгласи по искане на САЩ да публикува сателитните изображения от Оманския залив с 24-часово забавяне.