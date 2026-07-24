Тръмп удари нов шамар на световната търговия! 60 икономики са засегнати

САЩ наложи нови мита върху вноса от 60 от най-големите си търговски партньори, с което отвори поредна глава от глобалната търговска война. Ставките са между 10% и 12,5%, а сред засегнатите са Европейският съюз, Китай, Великобритания, Канада, Япония и Индия. Вашингтон представя мярката като натиск срещу използването на принудителен труд. Няколко държави обаче вече я определиха като произволен опит за защита на американския пазар.

Нови такси върху почти целия американски внос

Митата обхващат 60 търговски партньори, от които идват 99,4% от стоките, внасяни в САЩ. Държавите, които са въвели или са обещали да въведат забрана за внос на изделия, произведени с принудителен труд, ще плащат ставка от 10%.

За останалите е определено мито от 12,5%. При част от стоките от Европейския съюз общата ставка ще бъде допълвана до 10%, като ще се отчита вече действащото обичайно мито. Подобен механизъм, но с праг от 12,5%, ще се използва за Япония, Южна Корея и Швейцария.

От новата мярка са изключени редица важни продукти, сред които петрол, природен газ, торове, определени храни и суровини, за които американската икономика няма достатъчно местно производство. Не се засягат и стоките, върху които вече действат специални секторни мита за стомана, алуминий и други изделия.

Вашингтон посочи принудителния труд

Новите тарифи са въведени по нареждане на президента Доналд Тръмп след разследване на търговските практики на десетки държави. Американската администрация твърди, че партньорите ѝ не са направили достатъчно, за да спрат вноса на стоки, произведени чрез принудителен труд.

„Днешната мярка ще започне да коригира това, което е едновременно нарушение на човешките права и изкривяваща търговска практика“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Той посочи, че американското законодателство забранява подобен внос от близо век и настоя останалите големи икономики да въведат и прилагат същите ограничения.

Тръмп намери ново правно оръжие

Митата са наложени чрез раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. Той позволява на САЩ да предприема мерки срещу чужди практики, които според Вашингтон ограничават американската търговия или поставят местните компании в неизгодно положение.

Администрацията на Тръмп прибягна до този механизъм, след като през февруари Върховният съд отмени голяма част от глобалните мита, наложени чрез извънредните президентски правомощия. След решението временно беше въведена обща такса от 10%, чийто срок вече изтече. Новото правно основание се смята за по-трудно за успешно оспорване пред съда.

Тръмп отдавна представя митата като начин да защити американските предприятия, работници и производства. Неговите критици обаче предупреждават, че сметката в крайна сметка често се плаща от американските вносители и потребители чрез по-високи цени.

Бразилия заплаши с ответни действия

Сред най-остро реагиралите държави е Бразилия, за чиито стоки е определена ставка от 12,5%. Правителството в Бразилия определи решението като необосновано и заяви, че Вашингтон използва темата за правата на работниците като прикритие за протекционистична политика.

Бразилските власти обявиха, че могат да задействат националния закон за икономическа реципрочност и да отговорят със собствени мерки. Правителството твърди, че разполага със закони и механизми за борба с принудителния труд и не приема заключенията на американското разследване.

Напрежението между двете страни вече беше повишено от отделни американски мита от 25% върху редица бразилски стоки, сред които машини, мебели и захар.

Япония, Австралия и Китай също недоволстват

Япония изрази съжаление от новата американска стъпка и подчерта, че търговията ѝ се извършва според международните правила. Австралия определи митата като напълно необосновани и обяви, че ще продължи да настоява пред Вашингтон за тяхната отмяна.

Китай отхвърли американските обвинения и заяви, че темата за принудителния труд се използва за политически натиск. Пекин от години се противопоставя на едностранните американски мита и предупреждава, че ще защитава интересите на китайските компании.

Нова несигурност за европейския бизнес

Последната мярка идва въпреки действащата търговска рамка между Европейския съюз и САЩ, според която общата ставка за повечето европейски стоки не трябва да надхвърля 15%. За част от промишлените продукти и важните суровини са предвидени по-ниски или нулеви мита.

Новите правила могат да създадат допълнителна административна тежест и несигурност за европейските износители. Фирмите ще трябва да проверяват дали дадена стока попада под новата такса, дали за нея важи изключение и как митото се съчетава със съществуващите търговски договорености.

По-големият риск е ответните мерки да разширят конфликта. Ако засегнатите държави вдигнат митата върху американски стоки, световната търговия може да се свие, а цените за потребителите от двете страни на Атлантика да се повишат.