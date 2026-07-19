Шок: Бебе се роди на паркинг в кола

Истински екшън като от холивудски трилър се разигра в американския щат Аризона, след като бременна жена бе безцеремонно отпратена от болница, а минути по-късно съпругът ѝ се превърна в акушер на предната седалка на семейния джип!

„Марш у дома!“ – медици сгрешиха фатално

Бъдещата майка Регена Феликс пристигнала в местна болница с ясни признаци, че раждането започва. Дежурният медицински персонал обаче преценил, че контракциите ѝ не са прогресирали достатъчно, игнорирал майчинския ѝ инстинкт и я отпратил да си ходи вкъщи.

„Попитах лекаря какво да правя – да си ида у дома и просто да търпя болката? Виждате през какво преминавам, а ме гоните“, споделя възмутената Регена.

Ужас под светлините на рулетката

Пророческите думи на жената се сбъднали само след броени минути на пътя, когато водите ѝ изтекли в купето. Осъзнавайки, че няма никакво време да се върнат в болницата, съпругът ѝ Франки Феликс започнал трескаво да търси най-близкото добре осветено място, където да отбие.

Така двамата се озовали на паркинга на огромния комплекс в град Чандлър. Там, на предната седалка на чисто новия им SUV, започнало светкавично раждане.

Кошмарът: Бебето посинява!

Ситуацията станала смъртоносна, когато малката Ноа се появила на бял свят с увита около врата пъпна връв и започнала бързо да посинява. В този критичен миг Франки, който е военен ветеран от армията, запазил пълно самообладание. С прецизни движения той успял да освободи задушаващото се новородено и да спаси живота му.

„Никакво военно обучение на света не може да те подготви за това да изродиш собственото си бебе, но аз просто го направих“, разказва гордият баща.

В крайна сметка историята завършва с щастлив край. Личният педиатър на семейството е останал шокиран от екстремната ситуация, но е потвърдил, че малката Ноа е напълно здрава и я е нарекъл „борбено малко същество“.