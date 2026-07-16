Америка увековечава Тръмп със златна монета от един долар

Образът на американския президент Доналд Тръмп ще бъде изсечен върху специална златна монета от 1 долар, посветена на 250-годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати. Министърът на финансите Скот Бесънт представи дизайна и обяви, че Монетният двор на САЩ ще започне производството.

Монетата е замислена като вечен символ на свободата, американския патриотизъм и силата на националните ценности. Точната дата, на която тя ще бъде пусната, все още не е обявена.

Монетният двор публикува първите проекти още през декември 2025 г. На лицевата страна е изобразен Тръмп заедно с надписите „Свобода“, „Вярваме в Бог“ и годините 1776-2026, а на обратната страна е американският орел. Юбилейната програма предвижда специален облик на голяма част от американските монети само през 2026 г.

Президентът става част от националната символика

„Докато Америка отбелязва 250 години независимост, Монетният двор ще започне изсичането на тази нова златна монета от 1 долар“, обяви Бесънт в социалната мрежа Х. По думите му тя отдава почит на наследството на свободата и представя Тръмп като олицетворение на силата на американските ценности.

Името и подписът на президента вече навлизат все по-осезаемо в официалната символика на САЩ. По-рано беше представена и нова серия на банкнотата от 100 долара с подписите на Тръмп и Бесънт, създадена отново в чест на 250-годишнината на страната.

Името на Тръмп остава върху картата на Америка

Летището в Палм Бийч, Флорида, също беше преименувано на Международно летище „Президент Доналд Дж. Тръмп“, а кодът му беше сменен на DJT - инициалите на държавния глава. Така Тръмп се превръща в рядък пример за действащ президент, чието име и образ още приживе се утвърждават върху национални обекти, пари и символи.

Златният долар обаче е най-яркият жест досега - портретът на Тръмп ще остане върху монета, създадена да отбележи два века и половина американска свобода и да се превърне в желан исторически спомен за милиони колекционери.

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