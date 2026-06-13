Тръмп превръща провален концерт в гигантски политически митинг
След отказа на артисти да участват в честванията президентът обеща „най-големия митинг на всички времена“ във Вашингтон
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След отказа на артисти да участват в честванията президентът обеща „най-големия митинг на всички времена“ във Вашингтон
Опери, изложби и конференции са планирани в Германия за 250-годишнината от рождението на гения