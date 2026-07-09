Рубио трупа позиции, Ванс поема риска

Двамата отричат съперничество за номинацията за следващ президент, но различните им роли вече очертават бъдеща битка

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио все по-ясно показват различни подходи към външната политика на Доналд Тръмп. Най-видимо това личи в Близкия изток, където Ванс води преговорите с Иран, а Рубио държи по-твърда линия около Израел и Ливан. Официално разрив няма, но спорът вече се чете и през бъдещата битка за президентската номинация на републиканците през 2028 година.

Двама наследници с различен път

Ванс и Рубио са в една администрация, но идват от различни политически светове. Рубио е син на кубински имигранти, дългогодишен сенатор от Флорида и политик с траен интерес към Латинска Америка. Ванс е човек от Средния запад, ветеран от морската пехота, сенатор само за две години, преди Тръмп да го избере за свой кандидат за вицепрезидент през 2024 г., и лице на посланието срещу чуждите войни.

Тази разлика не е само биографична. Тя обяснява и различния им език. Рубио говори по-близо до старата републиканска школа за американско лидерство, съюзници и натиск върху противници. Ванс говори по-предпазливо за военни ангажименти и по-често поставя въпроса дали САЩ трябва да плаща цената за конфликти далеч от дома.

И двамата вече имат своя история в голямата републиканска надпревара. Рубио беше кандидат за президент през 2016 г., но прекрати кампанията си след загуба от Тръмп в първичните избори във Флорида. Ванс досега не е водил самостоятелна президентска кампания, но след победата си за Сената през 2022 г. и избора му за вицепрезидент през 2024 г. се превърна в най-естествения наследник на тръмписткото крило.

Иран разделя ролите

Най-голямото разминаване между двамата се вижда около Иран. Ванс няколко пъти е критикувал Израел и действията му в Ливан, като е казвал, че Тръмп е раздразнен от израелските удари срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Според тази линия действията на Израел са разгневили Техеран и са направили преговорите с иранците по-трудни.

Рубио, обратно, е запазил по-подкрепяща позиция към Израел или е предпочитал да не влиза в публичен спор, особено по темата за Ливан. Именно там той е поел водещата роля и това е довело до предварително рамково споразумение миналата седмица. На практика Ванс стои на първа линия по Иран, а Рубио - по Ливан.

„Приказките за различия не са празни спекулации“, казва пред Асошиейтед прес Дан Фрийд, бивш помощник държавен секретар и посланик на САЩ в Полша, сега в Атлантическия съвет. „Определено има нещо“, конспиративно добавя той.

Белият дом реагира остро на всякакви внушения за конфликт. „Защо старите медии са обсебени да вбиват клин между вицепрезидента Ванс и секретаря Рубио, който не съществува? Има един лагер - лагерът на президента Тръмп - и цялата администрация стои напълно зад усилията на президента да гарантира, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигът добави, че „Рубио и цялата администрация са 100% в синхрон зад президента Тръмп“.

Ванс взе преговорите, Рубио остана предпазлив

Според представители на администрацията, запознати с вътрешните разговори, Рубио е бил толкова скептичен към възможността за приемлива сделка с Иран, че е отказал да оглави американската делегация на първите преговори за прекратяване на огъня през април в Исламабад. Ванс, напротив, е видял шанс да изгради външнополитически профил и два пъти е поискал от Тръмп да поеме водещата роля, преди президентът да се съгласи.

Ванс ръководеше американската делегация на неубедителната среща в Пакистан, а след това и на разговорите в Швейцария този месец. Те последваха подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Примирието в този документ обаче остава много крехко и през последните дни бе изпитано от нова размяна на огън.

„Доста необичайно е на вицепрезидента да се даде водеща роля в преговори, но е напълно възможно Рубио да е щастлив да му я остави. Това е котка в чувал. Това е губеща работа“, казва Иън Кели, пенсиониран дипломат от кариерата и посланик по време на първата администрация на Тръмп.

Според него и двамата „имат еднакви амбиции да заменят“ Тръмп. Кели отбелязва и полушеговитите думи на президента, че ще обвини Ванс, ако преговорите с Иран не успеят. Това според дипломата може да изглежда като поставяне на Ванс в позиция за провал. В политиката понякога най-голямата възможност е и най-опасният капан.

Двамата отричат разкол

Самите Ванс и Рубио внимават да не изглеждат като съперници в открит сблъсък. Ванс говори за шанс за широко споразумение с Иран, макар и с уговорки. Рубио публично подкрепя линията на администрацията, но често звучи по-предпазливо и отказва да признае вътрешно разделение.

„Всички сме съсредоточени върху работата пред нас. Мисля, че президентът обича малко да разбърква тенджерата и обича забавлението от това“, казва Ванс.

„Обичам Марко“, добавя той. „Мисля, че е страхотен държавен секретар. Той стана много, много скъп приятел. Мисля, че и двамата сме много съсредоточени върху това да вършим работата на американския народ в момента.“

Рубио също отхвърля версията за разцепление. „Когато става дума за външна политика и национална сигурност, нямаме драма. Нямаме игри“, каза той пред репортери преди дни по време на посещение в Бахрейн - последната спирка от обиколка в три арабски страни от Персийския залив, най-пряко засегнати от войната с Иран.

„Имаме група хора, които работят много добре заедно и в тясно сътрудничество, за да изпълняват указанията на президента, и затова мисля, че имаме добри резултати и добри постижения, и ще продължим да имаме добри резултати и добри постижения“, каза Рубио. „Всеки има важна роля и всеки играе тази роля и го прави в процес на сътрудничество.“

Тръмп обаче не гаси напълно огъня. Той неведнъж е питал свои поддръжници кого биха предпочели за негов наследник и дори е намеквал, че Ванс и Рубио могат да бъдат почти непобедим тандем. Това е типичен ход за Тръмп - да държи хората си в съревнование, но и в зависимост от себе си.

Различни светогледи и битка за позиции

Въпреки официалния тон, малцина във Вашингтон се съмняват, че Ванс и Рубио не гледат на света по един и същи начин. „Рубио говори в рамката на конструкцията на Роналд Рейгън за свободния свят и неговото значение“, казва Фрийд. „Ванс не се интересува от конструкцията за свободния свят. Той говори на езика на нежеланието да се воюва за това, което смята за абстракции.“

Фрийд предупреждава, че е трудно да се предвиди как това би се превърнало в политика, но според него „вървим към лошо място в Иран“. По думите му рискът е САЩ да се откажат от подкрепа за иранското гражданско общество и едновременно с това да не се справят добре със сдържането на Техеран.

„Вместо това изглежда позволяваме да бъдем притиснати към ситуация на сфера на влияние, при която Иран е по-слаб, но се оказва в по-добра позиция от преди. Не мога да си представя Рубио да се съгласи с това“, казва Фрийд.

Хора около Рубио напомнят, че той няколко пъти е казвал, че би отстъпил на вицепрезидента, ако Ванс реши да се кандидатира за републиканската номинация през 2028 г. В същото време Рубио използва двойната си позиция като топ дипломат на Тръмп и съветник по националната сигурност, за да пренарежда Съвета за национална сигурност и да поставя свои близки съюзници на ключови места.

Сред тях е бившият му съветник в Държавния департамент Майк Нийдъм, който вече е помощник съветник по националната сигурност. Джеръми Люин, който е ръководил закриването на Американската агенция за международно развитие и е поел външната помощ миналата година, се очаква да влезе в Съвета за национална сигурност като заместник за Западното полукълбо. Ръководителят по комуникациите в съвета Дилън Джонсън също е помощник държавен секретар по обществените въпроси. Това не е шумна кампания, но е ясно укрепване на властови позиции.

Така външната политика на Тръмп се превръща и във вътрешна републиканска арена. Ванс поема риска на трудни преговори, които могат да го издигнат или да го изгорят. Рубио пази по-твърдата линия, строи мрежа в институциите и чака развоя. Ако 2028 г. наистина противопостави двамата, битката вероятно вече е започнала - не на митингите, а в кабинетите, където се решава как Америка ще говори с Иран, Израел и света.

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