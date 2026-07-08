Обрат по делото за убийството на Чарли Кърк

По време на втория ден от предварителното изслушване по делото за убийството на Чарли Кърк прокуратурата представи нови видеозаписи, за които твърди, че проследяват действията на обвиняемия Тайлър Робинсън в часовете преди и след фаталната стрелба.

Робинсън е обвинен, че е застрелял Кърк по време на събитие на организацията Turning Point USA в кампуса на Университета „Юта Вали“ на 10 септември 2025 г.

По време на заседанието, излъчвано на живо от американски медии, прокурорите показаха записи от охранителни камери, на които според разследването се вижда Робинсън.

Разследващият полицай Дейвид Хъл, ръководил разследването, заяви пред съда, че именно обвиняемият е заснет на кадрите. По думите му Робинсън е разговарял със служители на Turning Point USA, а по-късно същия ден е обядвал в ресторант на Chick-fil-A.

Следващи записи показват мъж, за когото прокуратурата твърди, че е Робинсън, вече облечен с различни дрехи.

Пред съда бяха показани и кадри на човек, намиращ се на покрива на сграда в университета по време на стрелбата. По-късно той се спуска от покрива, държейки предмет в ръката си. Разследващите не уточниха публично какъв е предметът, но смятат, че записите са свързани със случая.

На заседанието присъства вдовицата на Чарли Кърк – Ерика Кърк. Семейството беше в съдебната зала и в първия ден на изслушванията, но напусна, когато свидетел започна да описва последните мигове от живота на Кърк.

Преди началото на заседанията близките на убития публикуваха емоционално изявление в социалните мрежи.

„Всяко съдебно заседание ни връща към болката от неговата смърт и към загубата, която завинаги промени живота ни и живота на децата му. Безкрайно сме благодарни за подкрепата, молитвите и добротата, които получихме. Те ни помогнаха да преминем през най-мрачните дни в живота си“, се казва в позицията.

Предварителното изслушване по делото продължава, като се очаква прокуратурата да представи още доказателства.

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