Ердоган: В Анкара поставихме основите на новата ера в НАТО

Президентът Реджеп Тайип Ердоган даде пресконференция, посветена на 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО. В изявлението си той заяви:

„Успешно приключихме срещата на върха на НАТО, която се проведе в нашата страна за втори път след 22 години, а в столицата ни – за първи път.

Тази историческа среща на върха, на която бяхме домакини в период, когато евроатлантическата сигурност е подложена на сериозни изпитания, ще има определящо значение за нашето общо бъдеще.

Днес по отношение на разходите за отбрана, военните способности и отбранителната индустрия сме значително по-напред от много от нашите съюзници.

Всички съюзници участваха в срещата на върха на лидерско равнище. Приемаме това като ново доказателство за доверието към Турция и уважението към нашата дипломация.

В Анкара поставихме основите на НАТО, в което европейските съюзници ще поемат повече отговорности, а военните ни способности ще бъдат укрепени чрез справедливо разпределение на тежестта.

Ние командваме и управляваме втората по големина сухопътна армия в НАТО. В продължение на десетилетия сигурността на югоизточния фланг на Алианса до голяма степен е поверена на нашата страна.

Турция е сред малкото съюзници, които произвеждат собствени бойни самолети, танкове, военни кораби и разработват собствени системи за противовъздушна отбрана. Ние внесохме в НАТО и нашето военно изкуство.

С присъединяването си към НАТО дадохме на Алианса не само нашето геостратегическо положение, но и военното изкуство, изградено в продължение на две хиляди години по бойните полета.

Като съюзник винаги сме изпълнявали достойно задълженията си в рамките на Алианса, поемали сме отговорност и, когато е било необходимо, сме плащали цената за това.

Нашите въоръжени сили, които са гордостта на Турция, разполагат със силата и способностите да неутрализират всяка заплаха за националната ни сигурност още в нейния източник.

В този нов период, в който НАТО отново поставя колективната отбрана в центъра на своята политика, сме готови да поемем още по-голяма отговорност за справедливото разпределение на тежестта.“

За инициативите на Европейския съюз в областта на отбраната

„Инициативите на Европейския съюз в областта на отбраната трябва да допълват НАТО, а не да водят до ненужно дублиране.

Искам още веднъж ясно да подчертая: НАТО не трябва да бъде съюз на държави, които си създават взаимна зависимост, а съюз на съюзници, които взаимно се укрепват.

Все още съществуват ограничения в търговията с продукти на отбранителната индустрия между съюзниците. Те трябва да бъдат премахнати възможно най-скоро.“

За войната между Русия и Украйна

„При справедливия мир няма губещи. Още веднъж заявявам, че сме готови отново да съберем страните в Турция.“

За действията на Израел в региона

„Онези, които виждат собствената си сигурност в нестабилността на региона, се опитват да угасят дори и най-малката искра на мира.

Нашият регион няма сили да понесе нито ново напрежение, нито нов конфликт. Като човечество имаме нужда от мир, спокойствие и стабилност така, както имаме нужда от въздух и вода.“

За доставката на F-35

„Двете изявления нямат място в моя свят. Ясно е в какви води плува Нетаняху, но Мицотакис не биваше да допуска подобна грешка.

Президентът Тръмп има положително отношение към Турция. Когато самолетите F-35 бъдат доставени на Турция, светът ще каже: „Америка спази обещанието си.“

За проекта „Стоманен купол“

„Проектът „Стоманен купол“ е и най-силният коз на НАТО в нашия регион. Ако някои разполагат с различни „кубета“, ние разполагаме със „Стоманения купол“.“

За спора в Егейско море

„Споделям виждането на Мицотакис, че проблемите в Егейско море трябва да бъдат решени. Казвам го съвсем ясно – решаването на този въпрос е преди всичко задача на лидерите.“

За доставката на двигатели F110 за KAAN

„По този въпрос вече разговарях с президента Тръмп. Той прояви положително отношение и, надявам се, няма да има никакви затруднения.“

За посрещането на лидерите от Мехтерския оркестър

„Всички говориха с възхищение. Докато се ръкувахме, казваха: „Беше великолепно.“ Някои дори отбелязаха: „Познаваме вашите еничари.““

За Ормузкия проток

„Като Турция правим и ще продължим да правим всичко възможно по въпроса за Ормузкия проток. Не желаем и той да се превърне във военно море.

Концепцията „Синя родина“ е изключително важна за нас. Ще продължим да използваме това наименование не само по отношение на моретата, но и във вътрешните и териториалните си води.“

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