Украйна поиска въздушен щит, Тръмп отвори вратата за „Пейтриът“

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

САЩ ще даде на Украйна лиценз за производство на ракети за системите „Пейтриът“, обяви президентът Доналд Тръмп в началото на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, която се състоя в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара.

Двамата лидери поставиха на първо място противовъздушната отбрана на Украйна, прехващачите за „Пейтриът“, възможна сделка за украински дронове и пакет от гаранции за сигурност. Зеленски подчерта, че очаква Тръмп да направи всичко възможно за спиране на войната, а американският президент заяви, че и Москва, и Киев искат споразумение, но преговорите остават трудни.

„Пейтриът“ става първа тема

Зеленски заяви, че приоритет за Украйна остава противовъздушната отбрана. Киев отдавна настоява за повече системи „Пейтриът“, защото те са сред най-важните средства срещу балистични ракети, но са скъпи, силно търсени и се произвеждат бавно. Недостигът им е особено болезнен на фона на засилените руски ракетни и дронови удари по украински градове. Само при последните атаки срещу Украйна са загинали хора, а Киев е бил ударен за втори пореден ден.

Тръмп посочи, че със Зеленски ще обсъждат прехващачите за системите „Пейтриът“, но отиде и по-далеч - заяви, че САЩ ще дадат на Украйна право да произвежда ракети за тях. „Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп.

Американският президент говори за лиценз за производство на ракети „Пейтриът“, като подчертава защитния характер на системата. Производителят все още не е бил информиран за намерението, но Тръмп е изразил увереност, че въпросът ще бъде уреден.

За Украйна това би било важна промяна, защото досега Киев зависеше от доставки, политически решения и производствени срокове извън страната. Лицензът не означава бързо решаване на проблема с въздушната отбрана, но отваря път към по-дългосрочна способност за производство и поддръжка. Точно затова Зеленски многократно е настоявал Украйна да получи не само готови системи и боеприпаси, а и достъп до технологията.

Дронове и въздушно пространство

На срещата Зеленски заяви, че иска да обсъди с Тръмп и сделка за дронове. Американският президент даде знак, че такава договореност е възможна. „Ние ще купуваме техни дронове“, каза Тръмп. Той похвали украинското производство и заяви, че украинците правят „страхотни дронове“ в големи количества.

„Това е невероятна технология, тя е много евтина“, каза още Тръмп. „Вие сте много талантлив народ“, добави той. „Така, че ние ще сключим сделка“, допълни американският президент.

Темата за дроновете е ключова за войната, защото Украйна разви мащабно производство и използване на безпилотни системи - от тактически дронове на фронта до далекобойни атаки по руска инфраструктура. Сделка със САЩ би дала на Киев политическо признание за тази технология, а на Вашингтон - достъп до бойно проверени решения.

Преди началото на разговора със Зеленски Тръмп спомена и възможност за затваряне на въздушното пространство, ако това се окаже необходимо като част от гаранциите за сигурност. Той заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната, и добави, че САЩ ще работят по пакет от гаранции за Украйна. На въпрос дали тези гаранции могат да включват стъпки за обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство, Тръмп отговори: „Ако това е необходимо, да“.

Тръмп каза още, че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящият момент. Зеленски на свой ред отговори с шега на въпрос дали би пътувал до Москва за преговори. “Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той.

Путин, Зеленски и трудната сделка

В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната искат да постигнат споразумение, но описа руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски като лидери „с трудни характери“.

„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек,“ каза Тръмп, визирайки Зеленски.

След това американският президент похвали украинския лидер, като заяви, че върши страхотна работа и е много ефективен. Зеленски отговори с призив към Тръмп. „Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война,“ каза украинският президент.

Срещата идва в момент, когато руските удари продължават да натоварват украинската противовъздушна отбрана. По данни, цитирани от Асошиейтед прес, украинската защита е свалила голяма част от изстреляните от Русия дронове, но удари са поразили обекти в различни райони. Това обяснява защо Зеленски отново поставя „Пейтриът“ и прехващачите в центъра на разговора със САЩ.

Иранската заплаха

След като изложи позициите си за Украйна, Тръмп коментира и Иран. Преди началото на разговорите със Зеленски той предупреди, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари по ирански цели. „Ще отправя малко предупреждение: Тази вечер ще ги ударим силно“, заяви Тръмп пред репортери.

Американският президент каза още, че САЩ биха могли да извадят от строя електропреносната мрежа или водноелектрически централи в Иран, но не искат да го правят. Той спомена и възможност за превземане на остров Харг - ключов обект за иранската петролна инфраструктура. Ройтерс вече съобщаваше по-рано през годината за американски удари и предупреждения, свързани с иранските действия около остров Харг и корабоплаването в района.

Тръмп съобщи също, че при предишните удари са били извадени от строя 28 ирански плавателни съда и че вероятно САЩ ще извадят от строя още и тази нощ.

НАТО, Анкара и „много любов в залата“

Тръмп коментира и закритото заседание на лидерите от НАТО в Анкара, след което беше публикувана декларация. Той определи срещата като „страхотна“ и заяви, че в залата е имало „много любов“.

Форумът в Анкара се провежда на фона на напрежение в алианса - включително заради войната с Иран, споровете около разходите за отбрана и позициите на отделни съюзници. Въпреки това Тръмп говори за „много единство“, след като по-рано отправи остри критики към Испания и отново повдигна темата за Гренландия.

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