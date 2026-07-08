Появи се революционен пътен знак! За какво предупреждава

През последните години европейските страни започнаха да въвеждат революционен пътен знак P-33, който предупреждава шофьорите за навлизане в райони с ограничена видимост. Тази стъпка отразява нарастващата тенденция към подобряване на пътната безопасност и желанието за по-разбираеми визуални решения, пише "Аутомедия".

Първоначално концепцията за знака е разработена във Франция, където специалистите по сигурност стигат до заключението, че старите пиктограми не отговарят на съвременните изисквания. След това Испания бързо пое инициативата, като формализира новия индекс P-33.

За разлика от предишните обозначения, при които колата беше обградена с точки, което често предизвикваше объркване с други заплахи, новият знак е оформен под формата на силует на автомобила, който се превръща в хоризонтални ивици, което означава мъгла или мъгла напред.

Външно P-33 изглежда като класически предупредителен знак: бял триъгълник с червена рамка и стилизиран образ на кола, която се разтваря в лентите. Този подход позволява на водача веднага да разбере, че напред има участък с лоша видимост – поради мъгла, смог, дим или природни метеорологични условия. На много места за тези ситуации се използва знак с допълнителна табела, но този метод се счита за по-малко ефективен: шофьорът трябва да чете малък текст, който разсейва вниманието от пътя.

Основната предимства на P-33 e лекотата на възприятие. За разлика от абстрактния удивителен знак, новият символ е ясен и разбираем дори за тези, които не говорят езика на страната. Това е особено важно за транзитните маршрути и международния транспорт. Според експерти, шофьорът се нуждае само от частица от секундата, за да разпознае знака и да предприеме действия - да намали скоростта, да увеличи дистанцията или да включи фаровете за мъгла.

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