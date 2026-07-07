"Той си тръгна, без да помогне на детето ни": Близките на Криси поискаха най-тежката присъда

С мълчалив протест и призив за справедливост близки на 9-годишната Криси от Айтос се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново. Поводът е началото на делото срещу турския шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа в Прохода на Републиката, при която момичето загина.

Трагичният инцидент стана на 25 януари, когато семейството пътувало към Бургас. Според обвинението товарен автомобил с турска регистрация е навлязъл в насрещното движение при десен завой, след като водачът не е съобразил поведението си с пътните знаци и маркировката. Последвал челен удар с автомобила, в който се возело семейството.

При катастрофата 9-годишната Криси загина на място, а родителите ѝ получиха тежки и средни телесни повреди.

Адвокатът на семейството заяви, че събраните доказателства сочат множество нарушения от страна на обвиняемия – пресичане на двойна непрекъсната линия, навлизане в насрещното движение и напускане на местопроизшествието без оказване на помощ на пострадалите.

Близките настояват съдът да приеме случая за особено тежък и да наложи максималното наказание, предвидено в закона.

Според защитата на семейството обвиняемият формално признава фактите по обвинението, но отрича да е избягал от местопроизшествието и настоява делото да се гледа по съкратената процедура.

„След като моето дете го няма, той трябва да понесе максимална отговорност. Най-болезненото е, че не спря да помогне и си тръгна без никакво съчувствие“, каза майката на Криси пред събралите се.

По думите на близките след катастрофата обвиняемият не е потърсил връзка със семейството и не е изразил съболезнования.

Делото в Окръжния съд във Велико Търново започва по същество по-късно днес. Трагедията отново поставя въпроса за безопасността в Прохода на Републиката – един от най-опасните пътни участъци в страната, където през годините са станали множество тежки катастрофи.

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