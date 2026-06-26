Съдът с ново решение по случая от Угърчин

Окръжният съд в Ловеч остави за постоянно в ареста 27-годишния Петър Иванов, обвинен за тежкото престъпление в Угърчин, при което загинаха трима души – две жени и един мъж. До съдебното заседание обвиняемият беше задържан за срок до 72 часа.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Това заяви съдия Васил Анастасов след произнасянето на съда.

Според магистратите съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. От съда посочиха, че деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Петър Иванов е бил освободен от затвора в Ловеч на 12 юни поради прекъсване на изтърпяването на наказанието с прокурорско постановление.

Наблюдаващият прокурор Светла Иванова заяви, че по случая са извършени множество процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата около трагедията.

По данни на прокуратурата при инцидента са загинали трима души, сред които и непълнолетно момиче. Разследването продължава, като се изясняват всички факти и обстоятелства по случая.

Адвокатът на обвиняемия посочи пред съда, че според него задържането на подзащитния му е по-безопасната мярка предвид широкия обществен и медиен отзвук на случая.

В съдебната зала стана известно, че обвиняемият е роден през 1999 г. в Троян, има завършено основно образование, не работи, осъждан е. Пред съда той заяви, че не е извършил престъплението, че съвестта му е чиста и че иска да бъде намерен виновникът.

Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч подлежи на жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

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