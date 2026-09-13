Съдът с ново решение по случая от Угърчин
Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода
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Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода
Според НСИ средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2023-2025 г., е 75,9 години
След 16 години Петър Иванов вече не е част от телевизията
София. „Булгаргаз" има нов изпълнителен директор. Това съобщиха от министерството на енергетиката пред бТВ. И уточниха, че Петър Иванов ще седне на мя...
Николай Бареков: ГЕРБ внася пореден вот на недоверие - този път за регионалната политика. Проблемът е, че в своето управление като премиер Борисов ус...
С данъците от цялата държава се хранят чиновниците в столицата, казва проф. Петър Иванов