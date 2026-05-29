Живеем ли по-дълго? Акад. Иванов каза истината

Не е вярно заключението на НСИ, че с 3 месеца се е увеличила продължителността на живота у нас. Родените през 50-те, когато имаше на бум на бебета, сега са на 70 и няколко години, което означава, че са в края на дните си. Няма как в този момент да се установи, че има увеличаване на живота и че по-малко са умрелите. Това обясни пред Lupa.bg директорът на Демографския институт към Българска академия за наука и изкуство (БАНИ) акад. Петър Иванов.

„За да се каже, че се увеличава средната продължителност на живота, трябва да намалява смъртността. За да живеят хората по-дълго, по-малко трябва да са умрели в рамките на средната продължителност на живота. За да се увеличи с 3 месеца продължителността на живота, десетки хиляди по-малко трябва да са починалите, а това не е вярно. Раждаемостта намалява чудовищно, затова няма как да се получат сметките на НСИ. Хем не се раждат деца, хем умират повече, хем се живеело по-дълго. Невъзможно!”, категоричен е ученият.

По думите му, ако наистина с 3 месеца се е увеличила средната продължителност на живота, демографските изчисления щяха да покажат, че десетина хиляди българи са умрели по-малко през годината.

„За да се увеличи средната продължителност на живота през 2026 г., трябва 10 000 души да са умрели по-малко. А броят на умрелите се увеличава”, отбеляза акад. Петър Иванов.

Според НСИ средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2023-2025 г., е 75,9 години, като спрямо предходния период (2022-2024 г.) се увеличава с 0,3 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население, сочат данните на НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете е 72,2 години, докато при жените е със 7,4 години по-висока - 79,6 години.

В сравнение с 2015 г. през 2025 г. наблюдаваме увеличение на средната продължителност при мъжете - с 1,1 години, а при жените - с 1,6 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (76,7 години) отколкото на населението в селата (73.,8 години).

Спрямо 2024 г. за населението в градовете и селата тя се увеличава с 0,3 години.

