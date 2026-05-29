Българите живеят по-дълго, но не навсякъде

Средната продължителност на живота в България продължава да се увеличава, показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). За периода 2023 – 2025 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот у нас достига 75,9 години, което е с 0,3 години повече спрямо предходния период.

Статистиката потвърждава и добре познатата тенденция – жените живеят по-дълго от мъжете, а жителите на градовете имат по-висока средна продължителност на живота в сравнение с хората в селата.

Средната продължителност на живота в градовете е 76,7 години, докато в селата е 73,8 години. Разликата от 2,9 години остава съществена, въпреки че и в двата типа населени места се отчита увеличение с 0,3 години спрямо 2024 г.

Данните показват още, че хората, навършили 65-годишна възраст, могат да очакват средно още 17 години живот. При мъжете този показател е 14,7 години, а при жените достига 18,8 години. И тук се наблюдава ръст от 0,3 години спрямо предходната година.

Сериозни различия се наблюдават и между отделните области в страната. Най-висока очаквана продължителност на живота е отчетена в София-град – 78,2 години. На другия полюс е област Видин, където хората живеят средно 72,7 години.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България. Най-голяма е разликата във Видин, където дамите живеят средно с 8,9 години повече от мъжете. Най-малка е разликата в област Кърджали – 5,9 години.

Според НСИ различната смъртност между половете, както и между населението в градовете и селата, продължава да оказва ключово влияние върху средната продължителност на живота в страната.

