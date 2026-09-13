Защо котките живеят по-дълго от кучетата? Неочаквано обяснение
Те са изследвали еволюционните различия между видовете бозайници
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Те са изследвали еволюционните различия между видовете бозайници
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Сериозните оплаквания относно съвременните телевизори от марката са сравнително редки
Жените живеят по-дълго от мъжетенаймноговъв Видин
Едно откритие може да помогне за удължаване на човешкия живот
Средно за 27-те членки на Евросъюза тя е 81,7 години
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Изследването помага да бъде обяснено защо жените средно живеят по-дълго от мъжете
Увеличава се и делът на доплащанията от джоба на българина за здраве
Най-висока е средната продължителност в София-град и Кърджали
Най-кратък е животът в Северозападна България, а най-дълъг в София и Кърджали
В индийските щати Бихар и Уттар-Прадеш животът е до 6 години по-кратък
74,5 години е очакваната средна продължителност на живота за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г от НСИ. Това е спад с 0,2 г....
Средната продължителност на живот в България е 74.7 години, показват данните на НСИ от наблюденията в периода 2012-2014 г. За мъжете тя е 71.2 г., а з...
София. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г., е 74.5 години. Това показват...
Младите са малко, но сред тях безработицата е най-голяма