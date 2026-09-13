Всичко за Продължителност На Живота

Следете всички новини, анализи и коментари за Продължителност На Живота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Технологии Общество
Живеем средно 74 години

Живеем средно 74 години

Средната продължителност на живот в България е 74.7 години, показват данните на НСИ от наблюденията в периода 2012-2014 г. За мъжете тя е 71.2 г., а з...

15 май | 11:46
0 коментара
8682
НСИ: Живеем средно по 74,5 г.

НСИ: Живеем средно по 74,5 г.

София. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г., е 74.5 години. Това показват...

16 май | 11:02
0 коментара
12088