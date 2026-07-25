Кара кола и спортува! 108-годишна даде пет безценни съвета за дълголетие

На 108 години Сюзън Йънг Браун продължава да шофира синьото си „Субару“, живее самостоятелно и започва с упражнения всеки един ден. Наскоро тя подновила шофьорската си книжка чак до 2033 г., а в свободното си време чете романи, танцува и се среща с приятели. Въпреки впечатляващата си възраст Браун ходи без бастун или проходилка и приема само едно лекарство - за кръвно налягане. Пред Today-com тя разкрива петте прости навика, на които отдава своето дълголетие.

„Не знам защо съм живяла толкова дълго. Просто се опитвам да се грижа за себе си“, казва Браун.

Продължавайте да се движите

Редовните упражнения са в основата на ежедневието й. Всяка сутрин Браун ляга на пода и отделя около 10 минути за разтягане, укрепване на мускулите и упражнения за баланс.

Тя практикува и танци на стол, като три пъти седмично сама шофира до заниманията. Според семейството й именно постоянната физическа активност й помага да запази силата и подвижността си.

Избирайте храната внимателно

Сред любимите храни на Браун са пилешкото месо и плодовете. Тя изяжда почти всеки ден по една ябълка, а често посяга и към праскови и боровинки.

Закуската й обикновено включва чаша черно кафе, гофрета и сок от червена боровинка. Браун избягва пържените храни, отказала се е от захарта и не пие алкохол.

„Разбира се, че ги обичам, но знам, че не бива да ги ям, затова не ги ям“, казва тя за пържените храни.

Пазете своята независимост

За Браун възможността сама да взема решения е важна част от здравословния живот. Тя продължава да обитава собствения си дом и не се отказва от шофирането.

„За да живеете здравословно, трябва да вземате свои собствени решения“, казва дълголетницата. Независимостта й дава усещане за контрол, цел и увереност в ежедневието.

Дръжте ума си постоянно зает

Браун обича да чете, особено романтични романи, да подрежда пъзели и да решава игри с думи. Тя поддържа активен и социалния си живот - посещава църква, участва в занимания в център за възрастни и се среща със свои приятелки от студентските години.

„Тя е много организирана. Винаги се грижи да има малък календар със себе си, където и да отиде“, разказва синът й.

Разширявайте хоризонтите си

Любопитството към света също е сред принципите, които Браун следва през целия си живот. Работила е в Аляска и Хавай и е пътувала до Испания, Португалия, Бразилия и редица други държави.

Новите места, хора и преживявания са й помагали да остане активна и отворена към промяната. Дори на 108 години тя продължава да търси занимания, които й носят радост и я свързват със света около нея.