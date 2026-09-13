Как баба Есма стигна 109 години: Тайната на най-възрастната жена у нас
Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
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Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
Ходи без бастун и приема само едно лекарство - хапче за кръвно
Чувства се на 60 и още обича кафе и мастика
Кметът подари на рожденичката торта и букет с цветя и я поздрави.
Историята на 100-годишната баба Атанаса Тонова
Твърди, че ако се пенсионира, ще умре
Напраавиха и коментар пна предстоящия вот
Янаки Стоилов не е партиен член от началото на седмицата
Столетницата се лекувала в болница до Берлин
Жената била излекувана за 15 дни
Рут Брайънт винаги искала да види какво е да се окажеш в затвора
Mapия Бeлчeвa oт cтapoзaгopcĸoтo ceлo Дълбoĸи нaвъpшва днес 100 гoдини
С Корнелия Нинова БСП се събуди от кома. Това заяви новият член на ИБ на партията Кирил Добрев. "Тя е надежда за бъдещето, а Мишо Миков олицетворява н...
Добруджанка стана на 100 години, без да е боледувала никога в дългия си живот. Баба неделя Радева от тутраканското село Шуменци отпразнува юбилея с...
Азбукарите избират между двама топгенерали в София Ключови соцкметове преминаха към партията на Първанов в навечерието на вота Радетелите за обедине...
Ден преди 8 март, добричлийката Николина Генчева Георгиева, ще навърши 100 години и по този повод кметът Детелина Николова ще я поздрави, съобщиха от...
Видин. Столетница разкри тайната на дълголетието си - чаша червено винце на ден. Димитра Първулова от село Раяновци навърши вчера 100 години. По този...
Белоградчик Димитра Първулова от село Раяновци навърши 100 години. По този повод тя посрещна много гости, между които и заместник-кметът на общината в...
Градоначалникът подари на рожденичката икона на Св. Николай Бургаският кмет Димитър Николов бе специален гост на 100-годишния юбилей на баба Дойка Ял...
Русенката Иванка Тодорова празнува вековен юбилей. Дамата е родом от с. Телиш, Плевенско, но последните години живее при семейството на дъщеря си Наде...