Как баба Есма стигна 109 години: Тайната на най-възрастната жена у нас

Есма Мустафа от кирковското село Подкова е сред най-възрастните хора в Родопите. На 3 май тя е навършила 109 години и вече кара своята 110-а година.

Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци.

По думите на кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман Есма Мустафа е най-възрастната жена в общината. Освен нея в Кирковско живеят още три столетници, разказва БТА.

„Но конкретно за баба Есма, доколкото имаме информация и от медиите, не само на територията на община Кирково, не само в област Кърджали, а и за цяла България е най-възрастната жена“, коментира Шинаси Сюлейман.

Селото също се гордее с дълголетната си жителка. Кметът на Подкова Хълми Муса разказва, че поне веднъж месечно я посещава, за да се поинтересува как е.

Интерес към баба Есма проявяват и медиите, които често я търсят за снимки и интервюта. Тя не говори български език, но дъщерите ѝ, които се грижат за нея, помагат за комуникацията.

Днес Есма Мустафа вече е трудноподвижна и не може да се грижи за дворчето пред дома си. За сметка на това тя все по-често се връща към спомените от своя живот.

„Когато остава сама, говори повече за миналото, за детството, за младежките си години, за старите си приятели, с които са израснали“, разказва дъщеря ѝ Айше.

По думите ѝ дълголетието не е непознато за рода им. Айше смята, че за дългия живот на майка ѝ са допринесли както гените, така и начинът на живот.

Есма е работила на полето и е отглеждала тютюн. Храната също не е била сложна или специално подбирана.

„Всичко ядеше. Най-много яйца, месо, мляко. На времето всичко сами са си гледали – кокошки, овце, телета. Сами, което са отглеждали, с това са се хранили“, обяснява Айше.

В Подкова домът на баба Есма остава отворен както за трите поколения нейни наследници, които редовно я посещават, така и за журналистите, които се опитват да открият тайната на нейното дълголетие.