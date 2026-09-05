България или Гърция: Къде животът е по-скъп

Къде е по-скъп животът – в България или в Гърция? Този въпрос отново излиза на дневен ред през летните месеци, когато стотици хиляди българи пътуват до южната ни съседка и сравняват цените на храните, горивата и услугите.

Платформата „Знам цените“ прави мащабно сравнение между двете държави, използвайки данни на Евростат и информация от големи супермаркети от двете страни на границата.

Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията.

„Последният анализ, който направихме, е да сравним България и Гърция по развитие на икономика, пазар на труда, имоти, храни и горива, и електроенергия. Смятам, че резултатите са доста впечатляващи“, обяснява Елица Вранчева.

Хранителната кошница показва изненадващи разлики

Една от най-чувствителните теми е цената на храната. Сравнението е направено с 16 основни продукта през юни тази година.

При част от тях разликата е значителна и е в полза на България.

„Бих казала, че у нас са с двойно по-ниска цена, отколкото в Гърция“, посочва Вранчева.

Особено голяма е разликата при яйцата. В България 12 броя струват около 3,70 евро, докато в Гърция цената достига 6,90 евро.

При пилешкото филе разликата също е сериозна – около 7,70 евро в България срещу 15 евро в Гърция.

Но не всички продукти са по-скъпи в южната ни съседка.

При зехтина например цената в Гърция е около два пъти по-ниска. Доматите там струват около 2 евро, докато в България достигат 3,10 евро. Картофите също са по-евтини в Гърция.

Така сравнението показва, че при храните няма еднозначен отговор коя държава е по-скъпа – разликите зависят от конкретния продукт.

Двете икономики постепенно се доближават

Сравнението между България и Гърция показва и различния път, който двете икономики са изминали през последните десетилетия.

„Двете държави тръгват от различни места, но заради тяхната дългова криза в момента сме много близки един до друг“, казва Елица Вранчева.

Цените обаче са само част от картината. За реалното усещане за стандарта на живот значение имат и доходите, заетостта, цените на жилищата, горивата и електроенергията.

Именно съпоставянето на всички тези показатели цели да покаже по-пълната картина за разходите и възможностите на домакинствата в България и Гърция.

Междувременно стана ясно, че 15 000 домакинства в Гърция ще могат да получат подкрепа за придобиване на електромобил по нова социална програма, а при определени условия месечната лизингова вноска може да падне до 45 евро.

Мярката е част от Социалния климатичен фонд на Гърция. Страната вече е получила одобрение от Европейската комисия за своя Социален план за климата, чийто общ бюджет надхвърля 5 млрд. евро до 2032 г.