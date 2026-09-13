България или Гърция: Къде животът е по-скъп
Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
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Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени
Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите
Иначе повишението на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната спря тази седмица
Продължава порочната практика вносни яйца и пилешко месо от Украйна и Румъния да се преетикетират в наши транжорни
Отговорът дава хирург
Почти 10 тона пилешко месо от Полша ще бъде изгорено заради замърсяване със Салмонела
Пратките са задържани на граничния контрол
За това съобщиха от Агенцията по безопасност на храните.
Нова порция внос от Полша със заразено пилешко бе хваната вчера
Общо 21 тона контрабандно замразено пилешко месо е заловено от служители на ГДБОП на ГКПП „Дунав мост". Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточних...
Неудобен съм за мнозина, защото правя истински контрол, казва проф. Пламен Моллов - Г-н Моллов, как ще коментирате обвиненията в рекет на собственика...
Българските фирми вече могат да изнасят месо от домашни птици и продукти от тях за Япония. Това стана ясно на среща между Десислава Танева, министър н...
София. БАБХ проверява предприятие, производител на проблемно пилешкото месо, приличащо на желе. Това съобщи д-р Любомир Кулински, директор на дирекция...
Полски шофьор разтовари нелегално цели 22 тона пилешко месо в склад в София. Полякът пътувал с товарен автомобил „Мерцедес" от Румъния към Гърция. Пол...
София. Паниката заради растежни хормони в пилешкото се оказа напразна. Експертите от Агенцията по безопасност на храните доказаха, че в месото няма на...
София. "Ще видим много скоро първа търговска сделка за продажба на пилешко месо в Катар. Очаква се до два месеца да започнат доставките. Виждаме възмо...