България или Гърция: Къде животът е по-скъп
Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
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Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
За какво ги харчат
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
Цените тръгват нагоре, стигат 3000 евро за квадрат
Съобщи как се е подобрил стандартът на живот
Слава Богу, че сме на път да влезем в Еврозоната
Каквито и оптимисти да сме, не можем да разчитаме, че СРЗ ще се увеличи с 15 процента
Социалните неравенства също са високи
Всеизвестна истина е, че гастарбайтерите са най-големите инвеститори у нас. За последната година те са превели около 1,7 милиарда евро. Срещу тях стоя...
Стандартът на живот у нас наполовина по-нисък от ЕС Западен Лондон, Люксембург, Брюксел и Хамбург са с най-висок стандарт Българите от най-бедния ре...