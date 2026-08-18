Колко пари трябват за комфортен живот в Русия? Посочиха сумата

Близо 40% от руснаците определят доходите си като достатъчни за минимално ниво на комфортен живот, показва проучване на групата „Лайм Кредит Груп“ (Lime Credit Group), цитирано от ТАСС.

Общо 38% от анкетираните смятат, че финансовото им състояние отговаря на представите им за комфортен живот. Всеки четвърти посочва, че настоящите му доходи по-скоро му позволяват да живее комфортно, а 13% заявяват, че са напълно удовлетворени от тях.

Колко пари са нужни за комфорт?

Представите на руснаците за необходимия месечен доход се различават значително.

20% от анкетираните смятат, че за комфортен живот на един човек са достатъчни между 50 000 и 70 000 рубли месечно, или приблизително 508-711 евро.

За 18% необходимият доход е между 30 000 и 50 000 рубли.

Други 16% посочват значително по-висока сума – между 90 000 и 120 000 рубли месечно, а още 16% смятат, че са им нужни над 120 000 рубли, или около 1219 евро.

Комфортът не е само храна и сметки

Проучването показва, че за руснаците комфортният живот не се свежда единствено до покриването на основните разходи.

За 23% той включва възможността всеки месец да спестяват част от доходите си.

За други 22% е важно да могат да отделят средства за здраве, образование и лични грижи.

Редовните пътувания са част от представата за комфортен живот за 15% от анкетираните.

Други 14% държат да могат да си позволят големи покупки – например домакинска техника или автомобил.

За 12% комфортът означава да имат пари за развлечения, хобита, кафенета, кино и театър.

Само 14% определят комфортния живот единствено като възможност доходите да стигат за основните потребности – храна, облекло, жилищно-комунални услуги и транспорт.

За какво отиват парите?

Сред по-съществените разходи на руските домакинства извън храната, комуникациите, интернет, жилищно-комуналните услуги и личните грижи са платените медицински услуги и лекарствата, посочени от 42% от анкетираните.

30% имат разходи за поддръжка на автомобил.

28% отделят средства за децата си, включително за образование и извънкласни занимания.

Плащания по кредити и заеми правят 24% от участниците.

За различни видове застраховки плащат 16%, докато 11% посочват разходи за наем на жилище, а 10% изплащат ипотечен кредит.

Проучването е проведено чрез общоруската онлайн платформа на изследователската компания „Онлайн Маркет Интелиджънс“ (Online Market Intelligence, OMI).

В него са участвали 5000 души над 18-годишна възраст, като 54% от анкетираните са жени.