Колко пари трябват за комфортен живот в Русия? Посочиха сумата
За какво ги харчат
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За какво ги харчат
Напрегнатият транзит между Меркурий и Сатурн носи трезви решения и шанс за по-стабилно бъдеще
Денят започва със съмнения, но завършва с решения и нова увереност
46% от потребителите в България ще приоритизират инвестицията в изживявания за сметка на материалните придобивки, дори при ръст на разходи
Финансовото състояние на общината било плачевно
Финансовото състояние на "Марек" е доста по-добро от немалко отбори в България, похвали се изп. директор на клуба Иво Паргов след загубата с 0:2 от "Л...
Синдикати виждат резерви за 20 % по-високи заплати
София. Д-р Румяна Тодорова, която преди няколко дена бе избрана за шеф на НЗОК, започва щателна проверка на финансовото състояние на Касата. Това съоб...