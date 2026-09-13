Колко пари трябват за комфортен живот в Русия? Посочиха сумата
За какво ги харчат
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За какво ги харчат
Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждите агенти през май 2022 г.
Новината съобщи ТАСС
Румен Радев даде интервю за ТАСС преди предстоящата си визита в Русия
Служители на руското вътрешно министерство са обискирали вчера офисите на руската държавна информационна агенция ТАСС, съобщиха от агенцията. Говорит...