Прокурор с люта закана към задържаната именита лекарка

Още утре ще поискам постоянна мярка "задържане под стража" за началника на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова.

Това заяви наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов по повод схемата за източване на милиони чрез фиктивни хоспитализации.

В пресконференцията участваха Катя Ивкова, министър на здравеопазването, Ваня Христева, окръжен прокурор, на Пловдив, Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР –Пловдив и комисар Георги Машонов, началник на отдел "Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР – Пловдив.

Извършени са 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. 10 лица са задържани, от тях 6 лекари и 4 медицински сестри. Към наказателна отговорност са привлечени 6 лица.

Получен е сигнал за много хоспитализации в Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги", генерирана е огромна сума пари, изплатени от бюджета на Здравната каса. След анализ и разпит на свидетели установихме, че за 3 години са изплатени 12 милиона евро от Касата. Отчетени са 24 000 клинични пътеки при 49 легла леглова база в отделението.

Тогава започнахме разпити. Голяма част от вписаните като хоспитализирани пациенти или не са посещавали Клиниката, или са били викани там само за вземане на кръв. Установихме порочни практики - лекари и санитари са давали кръв вместо пациенти. Говорим за цял спектър от неприемливи практики.

Началникът на клиниката има свой медицински център заедно със съпруга и дъщеря си. Издавани са направления за хоспитализация на техни пациенти. В Клиниката е имало лекари, които са били твърдо против такава дейност, но те са били наказвани по своеобразен начин. Те са получавал по 1500 евро месечно, докато останалите от схемата - по 6-7 хиляди евро.

Установена е съпричастност на медицински сестри. Трима са задържани за 72 часа, останалите са с парична гаранция. Лекари споделиха, че са се чувствали като търгаши на здраве, но са били притискани да участват в деянията. 3 милиона евро са били изплатени неправомерно от НЗОК към УМБАЛ "Свети Георги". Схемата е функционирала от 2021 година. Заради тези неистински хоспитализации са издадени ТЕЛК решения и болнични листове.