Прокуратурата с разкрития за фаталния побой над бургаската лекарка
Извършителят е бившият й приятел
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Извършителят е бившият й приятел
Там тя обяснява как изкарва много пари и си търси мъж
Освен нейната работа като ветеринар
Няма такъв цинизъм
Ирена Персенска е една от тримата обвинени по случая
Тежко остава състоянието на майката на детето
Директорът на болницата заяви, че е готов да подаде оставка
Сериозно заинтригува и водещия Михаил Билалов
Обвиненията на прокуратурата са за едро хулиганство, извършено с изключителна дързост и цинизъм, и отправяне на закани за убийство
Тя каза преди година, че К-19 се предава и без симптоми
Казват, че тези, които са страдали от К-19, изпитват отвращение към алкохола, каза д-р Малишева
Португалски педиатър издъхна 48 часа след инжекцията
Той е задържан
Край Дунав една лекарка от Афганистан работи наравно с българските си колеги и не е излизала 2 месеца от инфекциозното отделение
Лекарка от спешната медицинска помощ е издъхнала в Александровска болница
Лекарският съюз да помогне финансово на семейството й, зоват колеги
43-годишната жена е спасявала хора в интензивното отделение в Сливен
Мисис България Полина Паньова предизвика фурор с елегантна рокля, която щедро разкриваше прелестите й
На една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок бе осъдена лекарката от Търговище, която преди две седмици взе подкуп от 200 лева от...
Тя е поискала и взела 200 лева от 66 годишен мъж от село в община Омуртаг