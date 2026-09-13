Отиде си гласът - емблема на Банско

Тъжна вест за Банско. Почина Георги Гюмов, един от разпознаваемите фолклорни изпълнители в региона и дългогодишен ръководител на Мъжката фолклорна група в града.

Със своя глас и отдаденост той години наред пазеше живи банските традиции и автентичната народна песен. Гюмов бе сред хората, които с любов съхраняваха и популяризираха местния фолклор по празници, фестивали и културни прояви.

„Днес замлъкна един от онези гласове, които винаги събираха хората около песента, традицията и приятелството. Песента замлъкна, но ще остане завинаги в сърцата ни“, посочват от екипа на Народно читалище „Никола Вапцаров-1894“.