Общество

Отиде си гласът - емблема на Банско

Той е един от един от разпознаваемите фолклорни изпълнители

Отиде си гласът - емблема на Банско
13 сеп 26 | 21:55
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Божана Войнишка

Тъжна вест за Банско. Почина Георги Гюмов, един от разпознаваемите фолклорни изпълнители в региона и дългогодишен ръководител на Мъжката фолклорна група в града.

Със своя глас и отдаденост той години наред пазеше живи банските традиции и автентичната народна песен. Гюмов бе сред хората, които с любов съхраняваха и популяризираха местния фолклор по празници, фестивали и културни прояви.

„Днес замлъкна един от онези гласове, които винаги събираха хората около песента, традицията и приятелството. Песента замлъкна, но ще остане завинаги в сърцата ни“, посочват от екипа на Народно читалище „Никола Вапцаров-1894“.

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Автор Божана Войнишка

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