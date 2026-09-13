Засилват охраната на рисковите обекти. Спешна среща при премиера

Властта засилва охраната на стратегически обекти след поредния пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО", като мерките ще бъдат огласени след предстояща среща при премиера Румен Радев.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред БНР.

Според него обектите не са добре охранявани. Той заяви, че това е голям проблем и не бива собствениците да прехвърлят вината върху държавата, визирайки снощната позиция на „Емко“.

Собствениците на такива обекти да вземат адекватни мерки, това е тяхно задължение. Наличието на двама пенсионирани пазачи и някакъв тип камери е крайно недостатъчно предвид продукцията, която се съхранява вътре", категоричен е Демерджиев.

Той уточни, че твърдението му не се отнася само за конкретната фирма.

Според него е налице неглижиране на съхранението на боеприпаси, като даде пример със складирането в едно помещение на барут и готови боеприпаси, което според него е абсолютно недопустимо и е проява на немарливост.

Демерджиев отхвърли обвиненията на „Емко“, че много ги проверяват, като обясни, че са обект на проверка на много институции, като последната не е била свързана със съхранението на боеприпасите , а е с охраната.

Вътрешният министър обясни още, че днес се прави подробен оглед в склада на предприятието, но още предния ден е събрана информация на място.

Той отказа да я огласи, за да не пречи на разследването. Все пак заяви, че не се изключва версията за руска връзка при поредния случай на пожар в склад за боеприпаси.