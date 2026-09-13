Дунав не се възстановява - реката спада на повечето места

Ситуацията по река Дунав остава напрегната и променлива, като през последното денонощие по-голямата част от водомерните постове в българския участък отчитат нов спад. Единствено при Русе и Свищов има минимално покачване с един-два сантиметра, а при Силистра нивото остава без промяна. Заради ниските води ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила по цялото българско течение на реката, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Русе измереното ниво е минус 122 сантиметра спрямо условната кота нула, а при Свищов - минус 69 сантиметра. В Силистра е отчетен застой при минус 116 сантиметра. На всички останали наблюдавани места реката продължава да губи между 2 и 5 сантиметра за денонощие.

При Ново село водният стълб е минус 86 сантиметра, във Видин - минус 48, а при Лом - минус 38 сантиметра. В Оряхово е отчетено ниво от минус 118 сантиметра, докато при Никопол стойността е минус 25 сантиметра.

Въпреки сложната обстановка през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него, съобщават от дирекция „Речен надзор“. Рискът за корабоплаването обаче остава, тъй като ниското ниво на реката продължава да ограничава допустимото газене на корабите.

Хидроложката обстановка не показва трайно подобрение. Само ден по-рано агенцията отчете спад между 1 и 6 сантиметра по целия български участък на Дунав. Сегашните минимални покачвания при Русе и Свищов засега не променят общата картина - реката остава на необичайно ниски нива, а движението на плавателните съдове продължава при ограничения.