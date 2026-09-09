Детски фолклорни състави от България и Молдова излизат на сцената пред Община Русе на 10 септември

На 10 септември /четвъртък/ на сцената пред Община Русе ще се проведе празничен фолклорен концерт. Началото на музикално-танцовата програма е в 19:30 ч., а организатори са Община Русе и Общинският детски център за култура и изкуство. Публиката ще има възможност да види традиционни песни и танци, представени от русенски деца и млади изпълнители и специални гости от Молдова.

Празничната програма ще открие Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец“ с художествен ръководител Тодор Бобев. В концерта ще се включат още най-малките изпълнители от Вокална група „Слънце“ с ръководител д-р Наталия Константинова, възпитаници на Школата за народно пеене към ДЮФА „Зорница“ с вокален педагог Светлана Недкова – Петрова, както и Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“.

Специален акцент в празничната вечер ще бъде участието на детски фолклорен ансамбъл от Република Молдова. В рамките на спектакъла молдовските деца ще представят пред русенската публика богатството на своите традиции чрез музика, песни и танци.

Концертът ще покаже близостта между двата народа, която се усеща особено силно във фолклора – в ритмите, танците, носиите и отношението към традицията. Участието на деца и млади изпълнители от България и Молдова превръща празника и в своеобразна среща между поколенията, които съхраняват културното наследство и го предават нататък.

Празничната програма ще започне още в 19 ч. с молдовска народна музика. Входът за концерта е свободен.

Събитието се провежда по случай 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Република Молдова.