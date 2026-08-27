"КиноКлас" дава възможност на младежи от Русе да създадат собствен филм

Младежи от Русе, които обичат киното и искат да разберат как се създава един филм, ще имат възможност да се включат в „КиноКлас Русе“ – най-голямата образователна школа по кино в България. Събитието се организира от Надежда Косева – режисьор, сценарист и продуцент на множество пълнометражни и късометражни игрални филми, отличавани на някои от най-престижните филмови фестивали в света. „КиноКлас“ е безплатна образователна програма, финансирана от Национален фон „Култура“ и подкрепена от Община Русе.

Участниците в инициативата ще се срещнат с утвърдени български кинотворци и ще създадат свой собствен късометражен филм. Проектът е предназначен за младежи на възраст между 13 и 18 години от област Русе, които имат интерес към киното, независимо дали вече имат опит в тази област.

В рамките на 4 седмици /19 септември – 11 октомври/ участниците ще се срещат два пъти седмично онлайн с професионалисти от различни области на киното. Те ще ги запознаят с киноезика и с основните етапи в създаването на един филм – от сценария и режисурата до операторската работа, сценографията, актьорската игра, звука и монтажа. Сред професионалистите, които ще се включат в обученията, са сценаристът Симеон Венциславов, операторът Кирил Проданов, художникът Ивелина Минева, актрисата Мартина Апостолова, звукорежисьорът Момчил Божков, монтажистът Теодора Митева и създателката на КиноКлас Надежда Косева.

След онлайн срещите, екип от кинотворци ще пристигне в Русе, за да работи в продължение на 10 дни заедно с участниците по подготовката и заснемането на техния собствен филм. Младежите ще преминат през реалния процес на създаване на кино – от идеята и подготовката до снимките на терен.

След заснемането, участниците ще продължат работата по филма в продължение на около месец, като под ръководството на своите преподаватели ще участват в неговото монтиране и завършване. Кулминацията ще бъде специалната прожекция на готовия филм в рамките на „София Филм Фест на път – Русе“. Той ще бъде показан в истинска кино зала и пред истинска публика. Участниците ще могат да гледат и други филми от фестивалната програма и да ги обсъждат заедно.

„КиноКлас“ вече е реализиран в София, Бургас и Велико Търново, където младите участници получиха възможност да се докоснат отблизо до професионалния процес на създаване на филм. Сега програмата идва и в Русе.

Участието в „КиноКлас Русе“ е напълно безплатно, но местата са ограничени. За да кандидатстват, желаещите трябва да изпратят кратко видео представяне на имейл [email protected]. Видеото може да бъде заснето с телефон и не е необходимо да бъде професионално. В него кандидатите могат накратко да разкажат за себе си, за интересите си и за това какво ги привлича в киното. Повече информация за инициативата може да бъде намерена на телефон +359 887 702 502.