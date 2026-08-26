Евтим Милошев ще посети Созопол за старта на "Аполония"

На 27 август 2026 г. министърът на културата Евтим Милошев ще посети Созопол по повод откриването на традиционния фестивал „Аполония“.

В 10:00 ч. министър Милошев ще посети остров „ Св. Св. Кирик и Юлита“, след което ще се запознае с дейността на Центъра за подводна археология.

В 18:00 ч. министърът на културата ще бъде гост на откриването на традиционните изложби в рамките на фестивала, представени в Художествената галерия и Дуковата къща.

В 20:30 ч. министър Милошев ще присъства на официалното откриване на „Аполония“ в Амфитеатъра.