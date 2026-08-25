Отиде си кънтри кралицата Доли Партън

Легендарната певица, автор на песни и икона на кънтри музиката Доли Партън почина на 80-годишна възраст. Тъжната новина съобщи нейният племенник Браян Сийвър във видео в Instagram.

„Казвам се Браян Сийвър, син на Каси Партън, и днес представлявам семействата Партън и Оуенс, за да съобщя за кончината на моята леля, Доли Ребека Партън Дийн“, казва той във видеото. „Това видео съобщение е нещо, което Доли ме помоли да направя преди години, преди напълно да го осъзная като бъдеща реалност. Като неин шеф на охраната в продължение на повече от две десетилетия - роля, която баща ми Лари заемаше преди мен - съм си представял тежестта на този момент, но не бях я усещал истински досега.“

Сийвър добави: „Това е чест - чест, смесена с пълна гордост и голяма тъга. Но тъгата остава за нас, не и за Доли. Доли живя в светлината и е в прегръдките на Исус, със сигурност посрещната от Карл, нейните родители и безброй други, които са я наблюдавали и са копнеели да я срещнат на небесата.“

„За първи път тръгнах на път с Доли като дете, усещайки вкуса на живота по турнета в началото на 80-те години. Доли отвори врати не само за мен, но и за цялото си семейство, за да достигнем потенциал, който дори не знаехме, че е възможен. Доли отвори врати и за поколения певачи, автори на песни, музиканти и мечтатели от всички сфери на живота и от всеки континент“, добавя Сийвър. „Чрез нейния пример повярвахме, че всичко е възможно. Тя никога не видя врата, която да не може да отвори, а вратите, които отвори, създадоха и промениха историята.“

Изявлението му продължи: „Аз и семейството ми споделихме цял живот на красиви спомени с Доли, но същото направихте и вие. Тя винаги е била на вашия телевизор, на вашия грамофон, на вашето CD и в плейлиста на телефона ви, превръщайки се в част от вашето семейство, независимо дали ви харесваше, или не. Нашето семейство и екипът, на който тя повери наследството си, ще работят усърдно, за да гарантират, че нейният дух ще живее с нас завинаги. Доли беше фермер, точно като баща си; той обработваше земята, а тя отглеждаше песни и щастие. Доли ми се обади и каза, че иска да почива в красиво легло от пухкав памук, защото след живот, прекаран в носене на тежки кристали, тя най-накрая заслужава да ѝ бъде удобно и да си почине.“

Сийвър завърши изявлението си с думите: „Почивай в мир, лельо Доли. Нека Бог благослови Доли Партън и нека Бог благослови всички вас. Тя винаги ще ви обича.“

Партън сподели актуална информация за здравословното си състояние в петък, 21 август, признавайки за скорошното влошаване след смъртта на съпруга ѝ Карл Дийн през март 2025 г.

„Боря се с някои здравословни проблеми, на които просто не обърнах внимание, докато се грижех за Карл. Знаете, че това не е първият път, в който трябва да се справям с такова нещо. В началото на 80-те бях на легло в продължение на няколко месеца заради женски проблеми, а по онова време се борех и с теглото си, така че не е като да не съм преминавала през трудни моменти със здравето си“, сподели Партън пред списание PEOPLE.

Тя добави: „Но мисля, че тъй като живеем в свят със социални мрежи, всичко се раздухва по начини, по които не се случваше преди години. Преди се шегувах, че съм Кралицата на жълтите издания, но сега май мога да кажа, че съм Кралицата на изкуствения интелект в социалните мрежи! Но сериозно, въпреки че все още се възстановявам, аз все още работя! Знаете каква съм - както често съм казвала - мечтала съм толкова много, че съм се притиснала в ъгъла, и все още имам толкова много неща, които искам да постигна, така че ще продължа да работя колкото мога по-дълго, за да видя как всичко оживява.“

Със забележителна кариера, продължила десетилетия, Партън е най-продаваната изпълнителка в кънтри музиката на всички времена с над 160 милиона продадени албума по целия свят. Дебютният ѝ албум е Hello, I’m Dolly от 1967 г., след което тя издава поредица от хитове, сред които „I Will Always Love You“, „9 to 5“ и „Jolene“.