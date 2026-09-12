Камелия Тодорова украсява с гласа си Аполония днес
Цял ден пиршества за душата в Созопол
Следете всички новини, анализи и коментари за Аполония. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цял ден пиршества за душата в Созопол
Посети Центъра за подводна археология, който влезе в ЮНЕСКО и откри Аполония
Министърът на културата ще посети и остров „ Св. Св. Кирик и Юлита“
42-рото издание на “Аполония” 2026
Официални гости на събитието бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министърът на културата Мариан Бачев и кметът на Община Созопо...
Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
Интересни истории, разказани от любими български автори, ще завладеят Созопол от 28 август до 6 септември
Билетите за фестивала са вече в продажба, като зрителите могат да закупят и „златен билет“, който им осигурява достъп до всички събития от програмата.
Кирил Маричков беше удостоен със статуетката – знак на „Аполония“, за участието му през годините във Фестивала
Случващото се между 5 и 6 септември
Гостите в лятното кино в Созопол гледаха премиерно първия епизод
Аполония е подарък за всички нас
Владимир Пенев с коментар за новата му книга
Силен старт със Синфоничния оркестър
Четиримата внуци на големия композитор ще изнесат концерт в негова памет на 30 август
Билетите са вече в продажба, зрителите могат да закупят и „златен билет“, който им осигурява достъп до всички събития от програмата
Как завърши фестивалът
Носители на наградите "Нобел" и "Букър" на любимия фестивал в Созопол
Сред гостите е и Георги Господинов