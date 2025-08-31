ПромениКартинката и WE ARE EARTH. Силата на изкуството в ритъма на Аполония

В рамките на Празници на изкуствата Аполония 2025 информационната кампания на Филип Морис България ПромениКартинката отново доказа, че културата може да бъде мощен двигател на промяната.

На 30 август в Созопол се проведе вдъхновяващо дискусионно събитие, посветено на опазването на околната среда, ролята на артистите и силата на визуалното послание.

Изложбата НИЕ СМЕ ЗЕМЯТА – съвместен проект на художничката Радослава Боор и фотографа Милош Нешич, бе представена по време на събитието. Серията съчетава плакат, бодиарт и фотография, за да разкаже за ключови екологични проблеми чрез силни образи и послания. Изложбата, успешно представена в София, Брюксел, Прага и Солун, има три престижни награди от форуми в Ню Джърси, Харков и Ню Йорк. В рамките на събитието на ПромениКартинката, д-р Албена Спасова, съосновател на Международното триенале на сценичния плакат – София и преподавател в Националната художествена академия, разказа повече за въздействащите плакати.

“Радваме се, че благодарение на ПромениКартинката отново сме част от подобно начинание. Това, което отличава настоящата изложба е неповторимият дух на „Аполония” , нейната публика, както и превилегията, плакатите от серията „Ние сме Земята” за пръв път да са експонирани на открито, пред очите на толкова много хора, върху каменната ограда на великолепната градска галерия в Созопол. Плакатите на Радослава Боoр са показателни в много отношения, но преди всичко са пример за вдъхновяващата връзка между талант и гражданска ангажираност”, сподели Албена Спасова.

Водещ на събитието бе Ива Екимова – посланик на информационната кампания, която сподели своя личен път към ангажираност с екологичната кауза.

Аполония винаги е била сцена за идеи, които променят начина, по който гледаме на света. ПромениКартинката и НИЕ СМЕ ЗЕМЯТА показват, че изкуството може да бъде силно оръжие в стремежа за по-чиста и по-красива планета.

“Вярваме, че промяната започва там, където креативността срещне отговорността. ПромениКартинката е именно такава кампания – обединява артисти, общности и институции, за да говорим за проблемите на околната среда по начин, който докосва и ангажира. С подкрепата ни за Аполония за втора поредна година разширяваме публиката, която искаме да ангажираме, и сещаме нови поддръжници, които са готови да споделят нашата мисия.“, сподели Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България.

Като част от програмата на Празници на изкуствата Аполония 2025, бяха представени и новите кратки видеа на студенти от НАТФИЗ, вдъхновени от каузата на ПромениКартинката за по-чиста околна среда без фасове. Гостите получиха джобни пепелници, шапки и текстилни торбички с визията на кампанията – малки, но важни символи на лична отговорност и ангажираност към природата.

От старта си през лятото на 2021 година информационната кампания на Филип Морис България, привлича вниманието на обществото с многообразие от проекти и колаборации. Сред тях са ежегодни доброволчески почиствания на ключови локации в страната и „пътуваща изложба“ с информационни панa, която посещава малки и големи градове, за да сподели фактите за проблема със замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени фасове, осъществявана съвместно с фондация „Оптимистас“.

Научете повече за инициативата и следващи активности в нея на https://promenikartinkata.bg/ и https://www.facebook.com/PromeniKartinkata.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com