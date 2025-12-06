Вежди Рашидов реди акварели в изложба за Коледа

Арт галерия Vejdi открива на 11 декември коледна изложба на Вежди Рашидов.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани 60 нови акварела на именития творец. Коледната изложба носи името „Дървото“ и е вдъхновена от една вечна тема.

Ето как Вежди Рашидов разказва за идеята си да сътвори тези акварели:

„Дървото е част от един човешки живот. След като е посято, то носи вълненията на своя растеж, пускайки дълбоко корени в земята и изправяйки високо снагата си с вдигнатите си като преплетени ръце клони. Със сезонните си цветове и с корона, пропускаща синьото небе и богата на цветове, на особени и причудливи форми, дървото докосва вековната си есен и се сгромолясва със сила, която носи спомени за хората.

Спомените за дървото са толкова, колкото човешкият живот би понесъл. Какво красиво нещо, част от нас! И вечна тема за изкуството.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com