Анджелина Джоли бяга от подземния свят

Анджелина Джоли започна работа по нов филм. Sunny ще е мрачен трилър, режисиран от Ева Сьорхог (Tokyo Vice и Yellowjackets).

Филмът е вдъхновен от класическите мафиотски истории и проследява съдбата на жена в подземния свят, която се бори да защити синовете си и самата себе си от жесток наркобос. След трагично събитие тя разполага само с няколко часа, за да планира окончателното им бягство.

Сценарият е написан от Уилям Дей Франк, който разработва историята съвместно с Ева Сьорхог. Продуцентите Nickel City Pictures коментират, че Джоли е превърнала ролята в нещо уникално и силно, а вниманието към детайлите в сътрудничеството между актрисата и режисьорката е впечатляващо.

