Ричард Гиър призна за Оскарите

Ричард Гиър проговори пред Variety за 20-годишната си забрана да връчва наградите "Оскар".

„Не го приех особено лично“, казва 76-годишната звезда от „Хубава жена“. Той подчертава, че не е виждал „лоши хора“ в ситуацията и че никога не е имал намерение да вреди на когото и да било. „Искам да навредя на гнева… на изключването… на нарушенията на човешките права“, добавя актьорът, като изтъква влиянието на своя дългогодишен приятел Далай Лама.

Гиър обяснява, че се стреми да следва вярването на духовния лидер, че „всеки може да бъде изкупен“, затова не е възприел наказанието като лична обида.

Забраната и знаменитата му реч от 1993 г.

Двадесетгодишната забрана започва през 1993 г., когато Гиър е водещ на церемонията и използва сцената, за да осъди „ужасяващия проблем с човешките права“ на Китай в Тибет. Той трябваше да представи номинираните за най-добра художествена режисура, наградата за която тогава печели Howards End. Вместо това актьорът отклонява речта си, отправяйки послание към Дън Сяопин, че би било „чудотворно“ Китай да изтегли войските си от Тибет и да възстанови свободата на народа.

Гиър не се появява отново на сцената на Оскарите до 2013 г.

Активизъм, последици и отношения с Далай Лама

Актьорът остава активен защитник на Тибет и е продуцент на документалния филм „Мъдростта на щастието“ (2025), посветен на Далай Лама. Той многократно е говорил в подкрепа на тибетската кауза и дори е призовавал за бойкот на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г.

Поради активизма си Гиър е лишен от правото да влиза в Китай.

По думите му темата за Оскарите никога не е обсъждана между него и Далай Лама. „От време на време, ако получа награда, той ми изпраща поздравителна бележка. Това е най-близкото, до което стигаме до разговор за филми“, споделя Гиър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com