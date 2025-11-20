Сестрата на Карла Бруни очарова БГ публиката

Валерия Бруни Тедески, която беше сред специалните гости на Фестивала на италианското кино в афиша на Киномания 2025, очарова БГ публиката с ролите си в три филма – в „Дузе“ играе великата трагичка Елеонора Дузе, във „Вечният визионер“ на Микеле Плачидо е психично болната съпруга на знаменития драматург Луиджи Пирандело, в „Пет секунди“ е вдъхновителка на главния герой.

(На снимката: Кино експертът Антонио Фламини, Валерия Бруни Тедески, костюмографът Урсула Патцак и Жана Яковлева от Българския културен институт в Рим, преди премиерата на „Дузе“)

Балдъзата на Никола Саркози остана в столицата за 24 часа, но успя да разгледа историческия център и да блесне на сикрет парти, на което дойде самият Люк Бесон, чиято продуцентска компания снима поредна лента у нас. Той и сестрата на Карла Бруни Саркози са стари приятели. В столицата пристигна още една впечатляваща актриса на Италия – Федерика Луна Винченти, майка на петото дете на всенародния български любимец Микеле Плачидо. На интересни зрителски срещи двете дами споделиха преживявания от снимачните площадки и спечелиха нови фенове с естествената си елегантност и изтънчено чувство за хумор. Те обаче не спестиха онези щрихи от личната си философия, които разкриват откровения им и мотивиран феминизъм. Неслучайно Валерия Бруни Тедески е снимала в над 70 продукции, но все още има само пет режисьорски проекта, а Федерика Луна Винченти нито за момент не желае успехите в кариерата й да бъдат свързвани с влиянието на Микеле Плачидо в киното на Ботуша. С италианските гости в София беше и Жана Яковлева от Българския културен институт в Рим, която във времето създаде мост между двете индустрии и гилдии с дните на българското кино във Вечния град.

Две актриси – Жана Яковлева и Федерика Луна Винченти в кино „Одеон“

