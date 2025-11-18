Любопитно

Двойно щастие за Наум Шопов и Теа

Какво празнува двойката

18 ное 25 | 19:09
321969
Агенция Стандарт

Инфлуенсърката Теа Минкова отбеляза своя рожден ден на 17 ноември. Датата се оказва изключително специална за Теа, която разкри защо денят е много повече от обикновен празник в живота й.

Рожденият ден на инфлуенсърката придобива още по-голямо значение през 2018 г., когато с Наум Шопов се сгодяват. Теа си спомня как нямала желание да ходи на дрифт шоу, но точно това се оказало  ключопв момент в живота й. Тогава Наум й задава „най-милия въпрос“ - дали ще бъде негова половинка.

След раждането на дъщеря им, Амая, вълнението около рождения ден става още по-голямо. Теа разкрива, че тази година дъщеря й я е събудила със специална картичка с най-милите думи - „Хайде, кралицата да се събужда“.

Инфлуенсърката подчертава, че датата е важна и заради най-близките й хора. Празникът, отбелязан заедно с нейната сестра Ая, е бил изпълнена със забавления и специална изненада - бели гълъби. Двете момичета са били в компанията на майка си, защото тя е „най-добрата им приятелка“.

Автор Агенция Стандарт
