Коледно чудо! Димитър Рачков даде прошка

След дълги години дистанция и тежко семейно отчуждение Димитър Рачков направи неочаквана крачка към помирение. По време на празниците комедиантът е прекарал Коледа заедно с брат си Петър, от когото дълго време се беше отрекъл.

За близките това е било истинско коледно чудо. Майката на Рачков, синът му, настоящата му половинка Виктория Кузманова, нейната дъщеря и майка споделили празничната трапеза, като този път липсвали само бившата съпруга на актьора – Христина Апостолова – и съпругът ѝ Евтим Милошев, пише plovdiv24.bg.

Години наред именно тази нетипична конфигурация – Рачков, бившата му жена и нейният настоящ мъж – предизвикваше недоумение и коментари.

Очевидно тази Коледа сложи край на традицията. Но пък на масата изненадващо се появил Петър, който беше осъден за разпространение на наркотици. Малко след разразилия се скандал Димитър Рачков публично прекъсна всякакви отношения с него.

Твърди се, че новата жена в живота на водещия го е склонила някак да направи един от най-трудните компромиси в живота си - да прости на брат си.

