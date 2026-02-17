Слънчевото затъмнение ще разтърси 3 зодии

Слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари 2026 г. отключва мощен енергиен портал към промени , чието влияние може да се усеща дълго след самото астрономическо явление. За някои зодиакални знаци това ще бъде шанс за развитие и нова перспектива, докато за други периодът може да донесе сериозни изпитания.

Слънчевите затъмнения се считат за едни от най-съществените астрологични събития през годината – това е моментът, когато Луната частично или напълно закрива Слънцето, предизвиквайки внезапен енергиен трус. Този тип затъмнение често води до промени в социалните среди, технологичната сфера, идеите и начина, по който човек възприема ролята си в общността. Макар за мнозина да отваря врата към ново начало, за някои зодии може да се окаже изпитание – енергията му е способна да разруши стари модели и да ги изправи пред теми, които дълго са избягвали.

Рак

Представителите на Рак са силно емоционални и търсят сигурност в дома и близките отношения. Затъмнението във Водолей насочва вниманието към сфери, които не са техен естествен приоритет – социални мрежи, общи каузи и новаторски идеи – и това може да ги накара да се почувстват откъснати от най-важното за тях.

В този период е възможно да възникнат колебания и вътрешни конфликти, свързани със семейството, които да провокират по-силни емоционални реакции. Раците могат също да усетят натиск да вземат значими професионални или финансови решения, преди да се чувстват напълно подготвени.

Скорпион

Дълбоките трансформации и интензивните преживявания са естествени за Скорпионите, но затъмнението във Водолей може да измести фокуса им от вътрешния психологически свят към външни социални контакти и групови процеси.

През този период те могат да усетят съпротива срещу своите идеи и планове или да се сблъскат с неочаквани обрати в обкръжението си, които разклащат усещането им за контрол. Възможно е и напрежение в отношенията, тъй като Скорпионите търсят дълбочина и силна емоционална връзка, докато космическата енергия насърчава по-голяма дистанция и независимост.

Телец

Телците по природа залагат на стабилност, сигурност и постепенно развитие – особено във финансов и професионален план. Енергията на слънчевото затъмнение във Водолей, която подкрепя внезапни промени, оригинални идеи и колективни инициативи, може да създаде усещане за нестабилност или несигурност относно бъдещите им планове.

В този период са възможни разочарования, породени от непредвидими или на пръв поглед нелогични промени, особено по теми, свързани с финанси, ресурси или структури, които дълго време са им давали сигурност. Затъмнението може да ги постави в ситуация, изискваща по-бърза адаптация, отколкото са склонни да направят, което би могло да се окаже сериозно предизвикателство, пише zajenata.bg.

